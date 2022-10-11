В Петрозаводске изменились маршруты пригородных автобусов

Изменения коснулись трех пригородных маршрутов, сообщили на автовокзале Петрозаводска.

Со среды, 21 декабря, вносятся изменения в маршрут автобусов № 101 «Петрозаводск - Лехнаволок»; № 111 «Петрозаводск - Пиньгуба» и № 124 «Петрозаводск - Суйсарь».



Появились следующие остановки:



- «Университет» при движении автобусов в обратном направлении;



- «Соломенское шоссе», в районе строительного магазина, в обоих направлениях;



- «Паром» при движении в обратном направлении;



- «Ялгубское шоссе» - в прямом направлении.



Кроме того, с 21 декабря остановки «Заозерье» (у знака) при движении в прямом направлении больше не будет.