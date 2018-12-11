В Петрозаводске изменится организация движения на Древлянке

С 27 декабря будет запрещена остановка транспортных средств на улице Попова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Остановка транспортных средств будет запрещена на ул. Попова (от пересечения с Лососинским шоссе до пересечения с улицей Древлянка) с установкой соответствующих знаков "Остановка запрещена", "Время действия" ("четная сторона суббота 00.00-06.00; нечетная сторона воскресенье 00.00-06.00") и "Работает эвакуатор".

Ограничения вводятся для повышения безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки.