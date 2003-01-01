В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

С 23 декабря 2024 года на пересечении улиц Лыжной и Балтийской в петрозаводском микрорайоне Кукковка будет изменена схема движения.

С крайней правой полосы на данном перекрёстке по направлению к улице Ровио будет разрешено движение не только направо, как ранее, но и прямо.

Нововведения сделаны с целью оптимизации транспортного потока и повышения безопасности дорожного движения на данном участке.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автомобилистов заранее ознакомиться с изменением, быть внимательными при проезде перекрёстка и строго соблюдать требования обновлённой дорожной разметки и знаков, а также правила дорожного движения.

