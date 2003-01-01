РЕКЛАМА
Новости

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков
07 декабря, 13:00 Общество
С 23 декабря 2024 года на пересечении улиц Лыжной и Балтийской в петрозаводском микрорайоне Кукковка будет изменена схема движения.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

С крайней правой полосы на данном перекрёстке по направлению к улице Ровио будет разрешено движение не только направо, как ранее, но и прямо.

Нововведения сделаны с целью оптимизации транспортного потока и повышения безопасности дорожного движения на данном участке.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автомобилистов заранее ознакомиться с изменением, быть внимательными при проезде перекрёстка и строго соблюдать требования обновлённой дорожной разметки и знаков, а также правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что сразу в двух районах Петрозаводска изменится схема движения автомобилей.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
