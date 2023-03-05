В Петрозаводске изменится расписание работы троллейбусов

«Рогатый транспорт» 8 марта будет ходить по графику выходного дня.

В администрации столицы Карелии со ссылкой на «Городской транспорт» сообщили, что в Международный женский день, 8 марта, троллейбусы будут работать по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни.

Ранее сообщалось, обучение водителей троллейбусов начнется в Петрозаводске в марте.