В Петрозаводске изменится схема движения на улице Мерецкова

Стоянку и остановку транспорта запретят на участке дороги в карельской столице.
С 27 ноября в Петрозаводске изменится схема движения. На участке улицы Маршала Мерецкова от улицы Володарского до Лососинской набережной будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Ограничения будут действовать со стороны дома №3 по улице Мерецкова. В ГАИ отметили, что эти меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителям советуют быть внимательными и соблюдать новые правила, ориентируясь на установленные дорожные знаки.
Ранее в Петрозаводске ввели запрет на стоянку возле Онежской набережной.