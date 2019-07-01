В Петрозаводске изменится схема движения по Древлянской набережной

Изменения связаны с выполнением земляных работ, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 22.00 2 июля по 07.00 3 июля в связи с производством земляных работ будет полностью закрыто движение по Древлянской набережной (от ул. Красноармейской до ул. Коммунальной) и ограничено движение по ул. Коммунальной.



Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.