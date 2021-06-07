В Петрозаводске изменится схема движения по площади Кирова

Въезд на площадь будет ограничен с 30 июня по 1 июля, проинформировали в администрации города.

В связи с проведением торжественного мероприятия, приуроченного к 85-летию Госавтоинспекции России, с 18.00 30 июня до 18.00 1 июля в Петрозаводске будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды.

Ограничения призваны обеспечить безопасность участников мероприятия.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.