В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в одном из районов

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в паблике городской администрации.
С 20 ноября запретят стоянку и остановку транспорта по четной стороне улицы Ровио на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта.
Отмечается, что изменения повысят безопасность водителей и улучшат пропускную способность.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание