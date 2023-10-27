В Петрозаводске изменится схема движения транспорта в одном из районов

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в паблике городской администрации.



С 20 ноября запретят стоянку и остановку транспорта по четной стороне улицы Ровио на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта.

Отмечается, что изменения повысят безопасность водителей и улучшат пропускную способность.