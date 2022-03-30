В Петрозаводске изменят организацию входа и выхода из троллейбусов из-за пассажиров- «зайцев»

«Городской транспорт» проводит опрос о том, как организовать вход и выход пассажиров троллейбусов из-за участившихся случаев неоплаты проезда.

В официальном паблике «Городского транспорта» руководство предприятия инициировало опрос о том, как организовать вход и выход пассажиров в троллейбусы. Этому вопросу было решено уделить внимание после участившихся случаев неоплаченных поездок. Об этом сообщили в администрации города.

«В комментариях относительно оплаты в троллейбусах многие отмечали необходимость принятия мер к тем, кто не оплачивает проезд. Одно из предложений — организовать вход через одну дверь с оплатой проезда, а выход через другую. Ссылались на опыт других городов», — пишут в паблике троллейбусного управления.

По информации троллейбусного управления, проблема с неработающими валидаторами уже решена: всё оборудование для бесконтактной оплаты проезда, установленное в новых троллейбусах, работает в штатном режиме.

В мэрии напомнили, на прошлой неделе вологодское предприятие «Транс-Альфа» поставило в Петрозаводск два оставшихся новых троллейбуса. Таким образом, в карельской столице находятся уже все 16 маши. В ближайшее время вновь поступившие троллейбусы будут проходить пуско-наладочные работы. Ожидается, что все новые машины выйдут на линию в апреле — начале мая.

Ранее водители новых троллейбусов в Петрозаводске пожаловались на пассажиров из-за кнопки «STOP».