В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

в Петрозаводске изменят организацию движения на двух перекрестках — проспекта Александра Невского с улицей Маршала Мерецкова и Красноармейской с улицей Гоголя.
В Петрозаводске с 18 октября вводятся изменения в организации дорожного движения. Нововведения связаны с открытием Лобановского моста, сообщает Госавтоинспекция города.
На проспекте Александра Невского при повороте на улицу Маршала Мерецкова будут изменены направления движения по полосам. С левой полосы можно будет повернуть налево, со средней - двигаться прямо, с правой - направо.
Аналогичные изменения вводятся на перекрестке Красноармейской улицы с улицей Гоголя. Также будет запрещена остановка и стоянка транспорта на четной стороне улицы Маршала Мерецкова от набережной Ла-Рошель до улицы Лизы Чайкиной.
ГИБДД призывает водителей внимательно следить за изменениями в организации движения и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Движение транспорта ограничат на Тепловом проезде в Петрозаводске .