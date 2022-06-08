В Петрозаводске юноша не устоял перед соблазном украсть кошелек из открытого автомобиля

Петрозаводчанка лишилась 20 тысяч рублей и магнитолы, забыв закрыть свой автомобиль.

В полицию с заявлением о краже личного имущества обратилась 21-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный проник в принадлежащий ей отечественный автомобиль и похитил магнитолу стоимостью не менее 1 500 рублей, а также кошелёк-зажим, в котором хранились 20 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 19-летнего ранее имевшего проблемы с законом петрозаводчанина. Он дал признательные показания. Молодой человек пояснил, что в одном из дворов микрорайона Древлянка увидел ВАЗ-2107, подошёл к нему и дёрнул за ручку двери. Она оказалась не заперта. Тогда, по версии полиции, житель карельской столицы залез внутрь и похитил чужое имущество. Деньги он потратил, а магнитолой распорядиться не успел и добровольно выдал её стражам порядка.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, вооруженный топором житель Карелии ограбил магазин.