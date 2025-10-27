В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Школьники выбежали на «зебру» прямо перед машиной, один из них попал под колеса легковушки.
Начинающий автомобилист совершил наезд на школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска. 27 октября в 18:35 в районе дома № 1 на улице Балтийской в карельской столице 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
В соцсетях появилась запись инцидента. На кадрах видно, как двое парней выбежали с самокатом на пешеходный пешеход перед автомобилем. Подростки не смогли проскочить перед приближающейся машиной, водитель не успел среагировать и зацепил одного из ребят.
В результате ДТП 14-летний школьник получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ГАИ напомнили, что при проезде пешеходных переходов водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в дождливую погоду и темное время суток.
Ранее мы писали, что в Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину.