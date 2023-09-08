В Петрозаводске юриста-инвалида могут взять под стражу с больничного

Проходящего лечение карельского юриста объявили в розыск за неявку в судебное заседание.

Обвиняемый по делу о мошенничестве юрист, сегодня, 8 сентября, объявлен в розыск. Он является инвалидом II группы, проходит лечение в одном из петрозаводских медицинских учреждений, о чем направлял в канцелярию суда справку от врача и электронный больничный лист. Но позвонив сегодня после медицинских процедур в суд, мужчина узнал, что приходить ему на заседание не нужно, потому что «его привезут».

«Такое странное и, скорее всего, незаконное решение сам обвиняемый объясняет тем, что минувшим летом судился с МВД Карелии из-за уголовного дела 2019 года, где был потерпевшим», - пишет «Фактор News».

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