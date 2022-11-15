В Петрозаводске камнеобработчики приютят заключенных

На площадке камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске до конца года откроется исправительный центр для заключенных.

Исправительный центр для заключенных в Петрозаводске расположится в Южной промзоне, на площадке предприятия «Каменъ». Об этом в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.





«Здесь они будут жить и работать под контролем сотрудников УФСИН. Сегодня проверил, как все организовано. Участок изолированный, бытовые условия хорошие: спальни на шесть человек, комнаты для воспитательной работы, душевые. В кухне – места для приготовления пищи», - написал Парфенчиков.





По его словам, это первый в Карелии опыт сотрудничества УФСИН и бизнеса.





«Плюсы очевидны для обеих сторон. Предприятие получает сотрудников, которые заинтересованы в работе, а для осужденных - это и смягчение условий отбывания срока, и более комфортные условия проживания, и возможность больше зарабатывать:часть заработка идет на уплату алиментов, штрафов и иных взысканий», - отметил Парфенчиков.





Исправительный центр планируют открыть до конца декабря. Такой же центр располагается в Петрозаводске, на улице 8 марта.





