В Петрозаводске капитально отремонтировали первый этаж поликлиники №2

В Минздраве рассказали, как преобразилась поликлиника после ремонта.

В Петрозаводске завершился капитальный ремонт первого этажа городской поликлиники № 2. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На работы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения было выделено 28 миллионов рублей. В ходе ремонта полностью перепланировали холл, заменили напольное покрытие и облицевали стены керамогранитом. Также поменяли все радиаторы отопления, электрические сети, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, установили новые окна. Отдельно отремонтировали подвал и подсобные помещения.

Теперь пространство на первом этаже стало более современным и удобным. Для пациентов с признаками простудных заболеваний организовали отдельную «красную зону» с собственным входом. Появился новый гардероб с двусторонней сдачей одежды, а аптечные пункты вынесли на первую линию для большего удобства.

Ремонт в поликлинике будет продолжен. В 2026–2027 годах обновят второй и третий этажи, а до 2030 года приведут в порядок все остальные помещения. Всего в 2025 году по нацпроекту в Карелии отремонтировали 50 и построили 20 медицинских объектов.