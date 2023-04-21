В Петрозаводске катастрофически не хватает школьных учителей

Из 39 школ столицы Карелии только в 7 учреждениях нет необходимости искать преподавателей
Депутат Петросовета Галина Васильева обратила внимание на большое количество вакансий в школах и детсадах. Об этом говорит наличие 103 ставок в 32-х школах и 59 ставок в 37 детских садах столицы Карелии.
Кто из учителей востребован в школах города, знает «Фактор News».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание