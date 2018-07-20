В Петрозаводске каждый день моют и подметают дороги, заверили в мэрии

Специалисты администрации города контролируют уборку улиц Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ТехРент" также выполняет обрезку кустов и деревьев вдоль дорог, уточнили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с муниципальным контрактом сотрудники "ТехРента" ежедневно ведут механизированное подметание и мойку проезжих частей городских улиц, выкашивают траву на газонах, подрезают ветви крупных растений.

В минувший четверг завершено скашивание газонной травы на Древлянке. Сегодня эти работы идут в районе улицы Ровио, выполняется выравнивание кустов вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов.

"Обрезка древесно-кустарниковой растительности в ближайшее время также будет произведена в полосах отвода вдоль автомобильной дороги в ТИЗ "Усадьба", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.