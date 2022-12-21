В Петрозаводске коллекторов наказали рублем за лишние звонки должнице

Жительница Петрозаводска пожаловалась властям на коллекторов, которые донимали ее звонками.

Судебные приставы карельской столицы получили из полиции заявление горожанки. В нем женщина указала, что ей очень часто звонят с требованием оплатить долг по кредиту.

Приставы выяснили, что петрозаводчанке звонили коллекторы. В УФССП Карелии возбудили административное дело, сверили детализацию звонков и выписки оператора сотовой связи.



В результате стало понятно, что женщине звонили в два раза чаще нормы, прописанной в законе. Разрешается беспокоить должника одним звонком в сутки, не чаще двух раз в неделю.



Звонивших оштрафовали на 80 тысяч рублей. Решение обжаловано в суде, но оставлено без изменений. Штраф оплачен, рассказали в УФССП Карелии.