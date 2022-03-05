В Петрозаводске комбинат благоустройства ищет тракториста

Городской комбинат благоустройства объявил о вакансии тракториста.

В «Городской комбинат благоустройства» требуется тракторист. Об этом информирует паблик учреждения.

В обязанности работника входит уборка парков, скверов, дорог, а также своевременное проведение техобслуживания и ремонта трактора.

Необходим сотрудник со стажем работы от 2 лет и водительскими правами категории В, С.

Условия работы: официальное трудоустройство; пятидневная рабочая неделя (рабочий день с 07.00 до 16.00, возможны выходные по скользящему графику); зп от 40 000 рублей.

Ранее сообщалось, как самодельный мини-трактор чистил снег в поселке Карелии.