В Петрозаводске коммунальная машина столкнулась с автобусом, где были пассажиры

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В ДТП 9 июля пострадала 77-летняя пассажирка автобуса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.55 на ул. Зайцева, 65 водитель коммунальной машины МК03"при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом маршрут № 27.
Пострадала 77-летняя пассажирка автобуса. От госпитализации отказалась.
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