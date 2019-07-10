В Петрозаводске коммунальная машина столкнулась с автобусом, где были пассажиры

В ДТП 9 июля пострадала 77-летняя пассажирка автобуса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.55 на ул. Зайцева, 65 водитель коммунальной машины МК03"при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом маршрут № 27.



Пострадала 77-летняя пассажирка автобуса. От госпитализации отказалась.