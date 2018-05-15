В Петрозаводске компанию, которая плохо вывозила мусор, оштрафовали и заставили прибраться в Соломенном

Минстрой республики взял на контроль ситуацию с вывозом ТКО оператором "Экоград-Петрозаводск", сообщили в правительстве Карелии.

В минувший понедельник, 14 мая, в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики РК состоялось совещание по вопросу неудовлетворительной работы одного из операторов по транспортированию отходов в Петрозаводске – "Экоград-Петрозаводск" ("Озон"). В ближайшее время оператором будет принят ряд мер к исправлению ситуации с вывозом ТКО.

В совещании приняли участие заместитель министра строительства Карелии Анна Борчикова, директор регионального оператора ООО "Автосрецтранс" Иван Новиков, представители "Экоград-Петрозаводск" ("Озон"). В ходе совещания был заслушан отчет оператора, работа которого вызывает у жителей столицы Карелии наибольшее количество нареканий.

Исполнительный директор ООО "Экоград-Петрозаводск" Марина Узлова доложила о причинах ситуации, приведшей к сбою внедрения новых маршрутов выхода техники, а также о принятых мерах для их устранения (увольнение ответственного лица, который допустил срыв перехода на новые маршруты, приглашение специалиста по логистике для проведения работ по составлению новых маршрутов). По словам Марины Узловой, для исправления ситуации 17 мая ожидается приезд специалистов из Нижнего Новгорода для усиления работы технической службы, дополнительно арендована спецтехника для вывоза крупногабаритных отходов.

Объяснения представителя оператора участниками совещания приняты не были, в отношении ООО "Экоград-Петрозаводск" будут применены штрафные санкции и административное воздействие со стороны органа госжилнадзора.

По итогам совещания были приняты ряд следующих решений. До конца этой недели ООО "Экоград-Петрозаводск" населению района Соломенное и поселка Заозерье необходимо предоставить мешки для сбора ТКО и организовать их вывоз.

На 16 мая запланирована встреча оператора с населением Соломенного по вопросу качества оказания услуги по сбору и транспортированию ТКО. В срок до 21 мая с привлечением специалистов в сфере логистики "Экоград-Петрозаводск" должен подготовить окончательные маршруты выхода техники с учетом выявленных недостатков. Кроме того, оператор проведет встречу с компанией-партнером ООО "Маг Групп Менеджмент" для обсуждения вопроса установки контейнеров 0,12 куб.м. в Соломенном.