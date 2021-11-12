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В Петрозаводске конфликт между двумя мужчинами закончился кровавой бойней

Новости. Криминал
15:07, 28 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com / Peefay

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В столице Карелии мужчина зарезал своего приятеля, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, днем 26 декабря 43-летний обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Петрозаводске, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта он нанес ему несколько ножевых ранений в область груди, от которых мужчина скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный постоялец интерната порезал ножом соседа.

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