В Петрозаводске конфликт между двумя мужчинами закончился кровавой бойней

В столице Карелии мужчина зарезал своего приятеля, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, днем 26 декабря 43-летний обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Петрозаводске, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта он нанес ему несколько ножевых ранений в область груди, от которых мужчина скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный постоялец интерната порезал ножом соседа.