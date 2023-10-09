В Петрозаводске контролируют подключение домов к теплоснабжению

Специалисты «Службы заказчика» следят за качеством работы управляющих компаний.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 143 многоквартирных домов и нашли 34 нарушения, рассказали в мэрии Петрозаводска 10 октября.

Из них 10 относились к работе систем теплоснабжения.

Остальные нарушения были связаны со стрижкой газонов, ненадлежащим обслуживанием общего имущества, доступом на чердаки и в подвалы, уборкой мусора на тротуарах и газонах, а также неисправностями сетей электро- и водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 26 уведомлений о необходимости устранить нарушения. Если ситуация не изменится, информацию передадут в Госкомитет республики по жилищному надзору.

В администрации Петрозаводска отметили, что на прошлой неделе управляющие компании исправили 30 ранее выявленных нарушений.



Сообщить о плохом качестве уборки дворов и содержания домов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051 и в личные сообщения паблика Госкомитета по жилищному надзору, напомнили в администрации карельской столицы.





