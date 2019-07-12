18:20, 12 Июля 2019
В Петрозаводске корыстный руководитель компании два месяца держал сотрудников без зарплаты
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Руководитель одной из компаний Петрозаводска задолжал своим сотрудникам 2,7 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Петрозаводске, имея возможность своевременно выплачивать зарплату, тем не менее задолжал с февраля по июнь 2,7 млн рублей своим работникам.
Следственные органы сообщили, что работники фирмы остались без зарплаты из-за корыстной и иной личной заинтересованности руководителя.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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