Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:07, 22 Мая 2018

В Петрозаводске кошечек и собак любят больше, чем больных детей?

По теме

Подари билет ребенку
22.05.18 16:59
"Ауди" отзывают из России из-за сбоя
22.05.18 16:24
Новые проезды появились в Петрозаводске
22.05.18 15:15
Все новости
Загрузка...

Волонтер рассказала, как петрозаводчане дали на помощь животным 18 тысяч, а на лечение больному ребенку - 800 рублей.

Как собирают средства на лечение больных детей, рассказала волонтер из Петрозаводска.

Помимо постов в Интернете волонтеры активно используют такой способ сбора средств, как копилки. Копилками называют небольшие ящики, которые устанавливают в общественных местах.

"Однажды решили идти в Винтажный цех. Места нам не дали – отказали. Это было в прошлом году, в этом даже не пробовали. Мы стали искать в интернете девчонок, кто там будет продавать. Списались с ними, они прониклись и разрешили поставить копилочки. У нас еще студия есть, где детки рисуют, они нам помогают: и копилки ставят, и картины нам иногда дают, а мы их продаем. И вот в этот раз картины, которые дети домой не забрали, нам отдали. И мы пришли с ними на винтажный. Смотрю, картины продаются, говорю: знаете, есть такой мальчик - листовочка вот - не можете наши картины продать. Мы распределяли некоторые товары и девчонок просили ставить копилки. А потом смотрю: приюту для собачек дали место у входа. Я ничего не имею против собачек и кошечек. Но когда в конце мероприятия мы заглянули в копилку – там 800 рублей. А приют собрал 18 тысяч. Я была в шоке. Что происходит?! Кошечек и собак любят больше, чем больных детей?" - задается вопросом волонтер.

Откликаются ли на просьбы о помощи чиновники и депутаты, а также почему нельзя собирать деньги на лечение больных детей в церкви, читайте в статье "Как до вас достучаться".

По теме

Подари билет ребенку
22.05.18 16:59
"Ауди" отзывают из России из-за сбоя
22.05.18 16:24
Новые проезды появились в Петрозаводске
22.05.18 15:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ASIll
2018-05-22 16:32:12
Просто слишком много мошенников которые зарабатывают на якобы больных детях, вот народ и не верит. Надо рядом с "копилками" больше информации давать по которой можно проверить.
Беня
2018-05-22 15:55:12
Мне один хороший знакомый рассказывал, шо собака, спущенная с поводка, покусала его сына-подростка. А потом его сына чуть не покусал хозяин собаки, за то шо парень мешал его сабачечке себя кушать и отмахивался от нее, так сказать, подручными предметами.
Увы и увы, собачек любят больше, потому шо собачки некоторым людям по нутру ближе, чем себе подобные :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
16.05.2018, 13:17
"Вы мне никто!"
16.05.2018, 09:33
В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении
19.05.2018, 12:48
ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет

Аналитика

Сегодня 16:24
Обществоведение
Власти решили сэкономить на стариках   1
Артур Парфенчиков предложил отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок.
Правительственный уровень 3
Сегодня 13:04
И никого не стало 9
21.05.2018 11:42
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
17.05.2018 13:02
"Вы мне никто!" 14
16.05.2018 13:17
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 2
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 2
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»