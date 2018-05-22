В Петрозаводске кошечек и собак любят больше, чем больных детей?

Волонтер рассказала, как петрозаводчане дали на помощь животным 18 тысяч, а на лечение больному ребенку - 800 рублей.

Как собирают средства на лечение больных детей, рассказала волонтер из Петрозаводска.

Помимо постов в Интернете волонтеры активно используют такой способ сбора средств, как копилки. Копилками называют небольшие ящики, которые устанавливают в общественных местах.

"Однажды решили идти в Винтажный цех. Места нам не дали – отказали. Это было в прошлом году, в этом даже не пробовали. Мы стали искать в интернете девчонок, кто там будет продавать. Списались с ними, они прониклись и разрешили поставить копилочки. У нас еще студия есть, где детки рисуют, они нам помогают: и копилки ставят, и картины нам иногда дают, а мы их продаем. И вот в этот раз картины, которые дети домой не забрали, нам отдали. И мы пришли с ними на винтажный. Смотрю, картины продаются, говорю: знаете, есть такой мальчик - листовочка вот - не можете наши картины продать. Мы распределяли некоторые товары и девчонок просили ставить копилки. А потом смотрю: приюту для собачек дали место у входа. Я ничего не имею против собачек и кошечек. Но когда в конце мероприятия мы заглянули в копилку – там 800 рублей. А приют собрал 18 тысяч. Я была в шоке. Что происходит?! Кошечек и собак любят больше, чем больных детей?" - задается вопросом волонтер.

Откликаются ли на просьбы о помощи чиновники и депутаты, а также почему нельзя собирать деньги на лечение больных детей в церкви, читайте в статье "Как до вас достучаться".