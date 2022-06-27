В Петрозаводске кошки «травятся» скрепышами

Ветеринары предупреждают хозяев кошек об опасности скрепышей, которые выдают в рамках акции в сетевом магазине.

Специалисты петрозаводской ветеринарной клиники «Нос по Вет.ru» обнаружили в желудке молодой кошечки целый склад скрепышей. Свой «улов» они продемонстрировали на официальной странице клиники в соцсети.

«Владельцы стали свидетелями того, как кошку вырвало частями скрепыша. Вялость, рвота и потеря аппетита заставили их обратиться в клинику. Каково же было их удивление, когда проведенная операция (гастротомия) обнаружила внутри кошки целую коллекцию этих злополучных игрушек», — пишут в паблике.

Ветеринары отмечают, что врожденное любопытство кошек нередко играет с ними злую шутку. Из-за специфического строения языка животное не может выплюнуть попавший ему в пасть предмет и проглатывает его. И это часто это приводит к опасным последствиям. Именно поэтому важно постараться оградить кошку от заведомо опасных предметов (швейные принадлежности, рыболовные снасти, мелкие детали детских игрушек, монеты и т. д.), предупреждают специалисты.

При этом важно не пропустить симптомы инородного тела у кошки: непрекращающаяся рвота, отрыжка; повышенное слюноотделение; беспокойное поведение животного (частые глотательные движения или попытки что-то отрыгнуть); потеря аппетита; апатия, вялость и сонливость; болезненный и вздутый живот; проблемы со стулом (диарея, запор, повышенное газообразование); признаки общей интоксикации.

«Если вы заметили эти симптомы у своего любимца — как можно быстрее обратитесь в клинику», — советуют ветеринары.