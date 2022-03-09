В Петрозаводске ковидный центр остался без холодной воды

Здание Республиканского противотуберкулезного диспансера в Соломенном, где располагается отделение для ковидных больных, отключили от холодного водоснабжения из-за работы на сетях.

По информации ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 16 марта, в 9.50 отключили холодную воду на улице Соломенской в Республиканском противотуберкулезном диспансере, а также в домах № 25, 30, 31А, 23А.

«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО „ПКС — Водоканал“», — сообщили в ЕДДС.

Как рассказали «Столице на Онего» в Водоканале, отключить от холодного водоснабжения несколько зданий на Соломенской потребовалось из-за врезки задвижки на сетях в доме № 23. Работы должны быть закончены до 17.00.