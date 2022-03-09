890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
У погибшего на Украине жителя Карелии остались жена и две маленькие дочки
15.03.2022 11:22
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
15.03.2022 14:10

В Петрозаводске ковидный центр остался без холодной воды

Новости. Общество
10:40, 16 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Здание Республиканского противотуберкулезного диспансера в Соломенном, где располагается отделение для ковидных больных, отключили от холодного водоснабжения из-за работы на сетях.

По информации ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 16 марта, в 9.50 отключили холодную воду на улице Соломенской в Республиканском противотуберкулезном диспансере, а также в домах № 25, 30, 31А, 23А.

«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО „ПКС — Водоканал“», — сообщили в ЕДДС.

Как рассказали «Столице на Онего» в Водоканале, отключить от холодного водоснабжения несколько зданий на Соломенской потребовалось из-за врезки задвижки на сетях в доме № 23.  Работы должны быть закончены до 17.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

15.03.2022 15:18
Ничего лишнего - только деньги
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
Условия новых кредитных каникул для граждан оказались такими, что, вероятно, их смогут получить далеко не все, кто в этом нуждаются.
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко: «Не осилить всего»
15.03.2022 15:01
Новые троллейбусы выйдут на линию в Петрозаводске в апреле
14.03.2022 14:23
«Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска
14.03.2022 13:46
«Пуля оборвала его жизнь»
11.03.2022 18:03
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»