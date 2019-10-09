11:59, 09 Октября 2019
В Петрозаводске кроссовер, уходя от столкновения с джипом, влетел в припаркованный автомобиль (ВИДЕО)
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ДТП произошло сегодня утром на улице Ровио.
Как сообщает ДТП ПТЗ, сегодня утром внедорожник выезжал на Комсомольскую аллею с прилегающей территории. В это же время кроссовер двигался в прямом направлении.
Уходя от столкновения с внедорожником, водитель кроссовера предпринял попытку объехать препятствие слева, но на скользкой дороге автомобиль занесло. В результате пострадал припаркованный автомобиль. Кроссовер врезался в него левым бортом.
К счастью, обошлось без жертв, пишет ДТП ПТЗ.
Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".
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