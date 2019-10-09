В Петрозаводске кроссовер, уходя от столкновения с джипом, влетел в припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня утром на улице Ровио.

Как сообщает ДТП ПТЗ, сегодня утром внедорожник выезжал на Комсомольскую аллею с прилегающей территории. В это же время кроссовер двигался в прямом направлении.

Уходя от столкновения с внедорожником, водитель кроссовера предпринял попытку объехать препятствие слева, но на скользкой дороге автомобиль занесло. В результате пострадал припаркованный автомобиль. Кроссовер врезался в него левым бортом.

К счастью, обошлось без жертв, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".