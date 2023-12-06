В Петрозаводске крысы уже спокойно пробираются в квартиры к жильцам

Хозяйка сняла "гостью" на видео.

Жительница деревянного дома на Зареке в Петрозаводске сняла на видео момент, когда крыса пришла в квартиру, сообщили в паблике Подслушано в ПТЗ. Кот принял ее как родную.



«Администрация Петрозаводска, ау! Крик души! Те самые аварийные дома на Зареке. Раньше были мыши, которые вечно грызли трубы, и мы постоянно топили соседей. Но в этом году дело дошло и до крыс. И все из-за неубранного мусора во дворах», — пожаловалась горожанка Ксения.



«Скоро крысы выселят людей», — добавила автор поста.