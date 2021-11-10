В Петрозаводске курьер отлучился за заказом и остался без транспорта

Чужим имуществом воспользовалась 24-летняя барышня, сообщили в МВД Карелии.

Вечером курьер оставил у крупного торгового центра велосипед. Ему надо было отлучиться буквально на несколько минут, чтобы забрать заказ, и велосипед он не пристегнул. Но, вернувшись, транспортное средство он не обнаружил. Курьер обратился в полицию, оценив ущерб от пропажи в 10 тысяч рублей.

Полицейские Петрозаводска установили подозреваемую– 24-летнюю девушку, не имеющую постоянного источника дохода. Как выяснили полицейские, в тот же вечер барышня продала велосипед.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража».

Полиция Карелии настоятельно рекомендует не оставлять мобильные средства передвижения, велосипеды, коляски непристёгнутыми, тем более, в подъездах или общественных местах.