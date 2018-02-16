В Петрозаводске ларечники могут не бояться, что к ним нагрянет проверка из Россельхознадзора

В управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где руководители рассказали о пресечении попыток ввоза санкционной продукции.

В минувший четверг 15 февраля в управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где замруководителя ведомства Александр Дианов сообщил, что в 2017 году в Карелии было выявлено 800 кг санкционной плодово-овощной продукции.

По словам Дианова, прямых поставок плодово-овощной продукции из-за границы в Карелию нет.

"Все овощи и фрукты Карелия получает из Санкт-Петербурга, - сказал замруководителя надзорного ведомства, - мы проводим проверки непосредственно на складах, в основном в Карелию завозят запрещенные яблоки из Польши и томаты из Турции".

Проверки специалисты Россельхознадзора проводят в только на складах, по торговым точкам – магазинам и ларькам не ходят.

"В торговые точки не ходим, - сказал Александр Дианов, - в ларек мы не имеем право нагрянуть, если только прокуратура возьмет нас в качестве экспертов".