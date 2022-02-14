В Петрозаводске «лавина» снега с крыши нависает над головами горожан

В столице Карелии снежные массы на крыше одного из магазинов угрожают безопасности пешеходов.

Опасные глыбы снега готовы упасть с крыши здания, расположенного по адресу Ровио, 48 в Петрозаводске. Там находится магазин «Дикси». Об этом информирует читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В опасности оказался и припаркованный рядом с постройкой автомобиль.

«Хозяин, беги спасай свою „ласточку“. Ровио, 48, „Дикси“ — сползает снег с крыши», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как в деревне Карелии автобус с учениками застрял в снегу на улице Школьная.