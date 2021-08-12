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В Петрозаводске легковушка сбила велосипедиста (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:05, 16 Августа 2021
фото: © кадр из видео

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Оказавшийся на капоте автомобиля велосипедист был госпитализирован.

В Петрозаводске 15 августа в 19.46 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошла авария с участием велосипедиста. Видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, владелец двухколесного транспорта ехал по Комсомольскому проспекту вниз в сторону центра города. В этот момент с улицы Ровио в том же направлении поворачивал легковой автомобиль. В момент выезда на Комсомольский проспект легковушка врезалась в велосипед.

В результате удара велосипедист оказался сначала на капоте легковой машины, а затем на проезжей части.

Как нам сообщили в ГИБДД, пострадавший — 31-летний мужчина — был госпитализирован. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-08-16 10:51:19
Очередной дятел-хруст! Борец за здоровый образ жизни. Ничему этих яйцеголовых жизнь не учит ! Не лезь на своем лисапеде на дорогу!
Paco
2021-08-16 11:28:40
David., он вообще-то полноправный участник движения на транспортном средстве, согласно ПДД. И, кстати, был в своем праве. Тот, кто этого не понимает - идиот... А тот, кто не понимает, да еще в голос верещит глупости, вроде Ваших - просто дурак.
Leopol'd
2021-08-16 10:39:30
Осторожно, слепые водители! Ну или водятлы!
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