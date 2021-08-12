В Петрозаводске легковушка сбила велосипедиста (ВИДЕО)

Оказавшийся на капоте автомобиля велосипедист был госпитализирован.

В Петрозаводске 15 августа в 19.46 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошла авария с участием велосипедиста. Видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, владелец двухколесного транспорта ехал по Комсомольскому проспекту вниз в сторону центра города. В этот момент с улицы Ровио в том же направлении поворачивал легковой автомобиль. В момент выезда на Комсомольский проспект легковушка врезалась в велосипед.

В результате удара велосипедист оказался сначала на капоте легковой машины, а затем на проезжей части.

Как нам сообщили в ГИБДД, пострадавший — 31-летний мужчина — был госпитализирован. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение.