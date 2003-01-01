Реклама на сайте
Новости

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10

Автомобиль на скорости сбил пешехода в Сегеже

23:30

Владимир Путин открыл реконструированный участок трассы в Карелии

21:15

В Медвежьегорске начинают судить экс-директора психоневрологического интерната

20:00

Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

19:30

Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

18:40

В Петрозаводске проведут рейд по проверке водителей на трезвость

18:20

Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

18:10

В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

18:00

Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

17:40

В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

17:20

Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

17:05

Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

16:55

Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

16:45

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

16:20

Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

16:10

Карельский предприниматель рассказал, как превратил благоустройство территорий в искусство

16:00

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15:50

Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

15:45

Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

15:25

В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

15:05

19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

14:40

Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

14:10

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

13:50

Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

13:30

Поезд насмерть сбил лося в Карелии

13:00

607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

12:40

Бывший руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

12:20

18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

12:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:30

Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

11:15

Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

11:00

Во всех регионах России начинается предзимье

10:50

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

10:35

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10
В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора
Сегодня 07:00 Дорожная хроника
Поделиться

Водитель легкового автомобиля, покидая двор, не уступил дорогу и столкнулся с другим авто.

фото: © Камеры видеонаблюдения «Ситилинк»

В Петрозаводске, 15 октября вечером в 18:01 два легковых автомобиля столкнулись на улице Анохина, у дома номер 26. Инцидент попал на запись городской камеры видеонаблюдения «Ситилинк».

По предварительным данным, водитель легковушки при попытке заехать во двор не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с хетчбэком, двигавшимся по своей полосе.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение.

