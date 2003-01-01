В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

Водитель легкового автомобиля, покидая двор, не уступил дорогу и столкнулся с другим авто.
В Петрозаводске, 15 октября вечером в 18:01 два легковых автомобиля столкнулись на улице Анохина, у дома номер 26. Инцидент попал на запись городской камеры видеонаблюдения «Ситилинк».
По предварительным данным, водитель легковушки при попытке заехать во двор не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с хетчбэком, двигавшимся по своей полосе.
Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение.