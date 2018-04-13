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Новости. Происшествия
15:54, 13 Апреля 2018
фото: Марина Бедорфас

В Петрозаводске льготники устроили митинг у здания Минздрава Карелии

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Жители Карелии с диагнозом сахарный диабет, которые в течение нескольких месяцев не могут получить бесплатные тест-полоски, вышли на акцию протеста у карельского Минздрава.

Сегодня, 13 апреля, жители Карелии, в том числе и родители, чьи дети имеют диагноз сахарный диабет, собрались у Минздрава.

Они устроили встречу-митинг, объясняя это тем, что на протяжении уже нескольких месяцев просто не могут получить бесплатные тест-полоски. При этом им выписывают рецепты, но в аптеках их нет, пишет "АиФ-Карелия".

Встречу льготных получателей лекарств, как сообщили участники акции, приехали снимать журналисты федерального канала. Однако чиновники не пустили корреспондентов на встречу с министром здравоохранения, но тут же предупредили, что если они не зайдут в здание Минздрава, будет вызвана полиция, поскольку митинг не согласован.

Участники акции приглашение приняли и прошли на встречу с министром здравоохранения Карелии Мариной Швец.

"Вы знаете, мне выписал доктор для ребенка рецепт на получение тест-полосок еще 30 марта. Вот сегодня уже 13 апреля, я их так и не могу получить, - рассказала "АиФ-Карелия" Бауман Екатерина. - Рецепт теперь просрочен. И я должна пойти снова к доктору, снова взять рецепт и снова пойти спрашивать, есть ли в аптеках наши тест-полоски. Большую часть и так сами покупаем, в месяц уходит очень много средств на это. Еще ведь иглы надо покупать и т.д. Мы очень устали от этой ситуации".

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Комментарии

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кир
2018-04-13 16:46:23
Бабульки более 2 килорублей в аптеке тратят за один раз. Никакой пенсии, даже повышенной после 80 лет, не хватит.
dgin
2018-04-13 16:05:04
Парвенчиков пригрозил Чепику , Чепик пустил кровь Корсакову , Корсаков не пощадил Швец , А Швец ....ну вообщем как обычно ....ничего . Вот такая у нас ...опа получается.
Гость
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