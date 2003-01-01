В Петрозаводске ликвидировали 130 опасных деревьев

В столице Карелии продолжают бороться с сухостоем.

С начала 2025 года в Петрозаводске спилили 60 аварийных деревьев и убрали 70 упавших, сообщили в администрации города.

Так, за последние дни опасные насаждения ликвидировали возле детского сада № 93 «Дюймовочка» на улице Красной, 42 и вблизи жилого дома № 5 по улице Гоголя.

— Сейчас мэрия заключает новый контракт на уборку ещё 42 аварийных деревьев и 12 упавших. Почти все — по заявкам жителей города, — отметили там.

Ранее петрозаводчане выразили недовольство по поводу массовой рубки деревьев в Государевом саду, обустройство которого проводится в рамках развития туристического центра города.