В Петрозаводске ликвидировали еще одну опасную горку

В жилом комплексе «Акварели» на Кукковке в Петрозаводске ликвидировали ледяную горку, которая выходила на проезжую часть.
Сообщение об опасном развлечении для детей поступило в Госавтоинспекцию утром от местных жителей.
Обслуживающая организация обработала спуск противогололедными материалами.
Госавтоинспекция предупреждает родителей об опасности таких стихийных горок. Съезд на проезжую часть может привести к ДТП. Взрослых просят контролировать досуг детей и объяснять им правила безопасности во время зимних прогулок.
Сообщать об опасных горках можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.
Ранее в Петрозаводске ребенок пострадал, скатившись с горки под колеса автомобиля.