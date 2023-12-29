В Петрозаводске ликвидируют последствия разморозки сетей водоснабжения в 11 многоквартирных домах

Аномальные морозы привели к коммунальным авариям в столице Карелии.
Специалисты мэрии Петрозаводска контролируют работы по ликвидации последствий коммунальных аварий, вызванных аномальными морозами. Об этом сообщили в администрации города.
Работники МУП «ПетроГИЦ» разморозили сегодня сети водоснабжения в 11 многоквартирных домах. Для разморозки водопровода рабочие использовали парогенератор, строительные фены и греющие кабели.
Как уточнили в администрации, работы продолжаются.
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