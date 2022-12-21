В Петрозаводске любитель сесть за руль под кайфом пойдет под суд

В столице Карелии будут судить водителя, которого в третий раз попался автоинспекторам в состоянии наркотического опьянения.
Согласно материалам уголовного дела, петрозаводчанин, имеющий судимость за два преступления, связанных с управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянении, в июне вновь сел за руль после употребления наркотиков. Он отправился кататься по городу и был остановлен сотрудниками ДПС. Они отстранили от управления машиной. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.
После вручения копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
За повторное управление автомобилем под наркотиками петрозаводчанину грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, пьяные водители в Карелии с начала года убили 10 человек.
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