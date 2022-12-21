В Петрозаводске любитель сесть за руль под кайфом пойдет под суд

В столице Карелии будут судить водителя, которого в третий раз попался автоинспекторам в состоянии наркотического опьянения.

Согласно материалам уголовного дела, петрозаводчанин, имеющий судимость за два преступления, связанных с управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянении, в июне вновь сел за руль после употребления наркотиков. Он отправился кататься по городу и был остановлен сотрудниками ДПС. Они отстранили от управления машиной. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

После вручения копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

За повторное управление автомобилем под наркотиками петрозаводчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, пьяные водители в Карелии с начала года убили 10 человек.