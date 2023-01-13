В Петрозаводске любителей лыжных гонок приглашают на ретро-забег

Лыжная гонка «Фонтаны» пройдет в столице Карелии.

Открыта бесплатная регистрация на лыжную гонку «Фонтаны», сообщили в Минобразования и спорта Карелии. Состязание состоится 19 февраля на лыжной трассе «Фонтаны».

Участникам доступны дистанции в 5 км и 12.5 км.

Организаторы также подготовили и необычный лыжный старт – «Ретро Забег» на 5 км. Основное условие - нужно использовать спортивный инвентарь образца 1995 года и старше.

Регистрация открыта до 15 февраля.

Подробности можно узнать здесь.