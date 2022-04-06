В Петрозаводске любители бега и скандинавской ходьбы открыли новый сезон (ФОТО)

В первом забеге 2022 года приняли участие более 900 бегунов и скандиходов.

В столице Карелии в субботу, 9 апреля, состоялся первый в нынешнем году забег. Более 900 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли сезон.

Сам забег был приурочен ко Дню Космонавтики, и взрослые участники мероприятия преодолели символические 1961 метр.

С именами победителей и призеров можно ознакомиться в паблике «Петрозаводск спортивный». Помимо взрослых, в забеге приняли участие и дети.

Организаторами забега выступили команды RunKarjala и ScandiKarjala.