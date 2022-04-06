В Петрозаводске любители бега и скандинавской ходьбы открыли новый сезон (ФОТО)

В первом забеге 2022 года приняли участие более 900 бегунов и скандиходов.
В столице Карелии в субботу, 9 апреля, состоялся первый в нынешнем году забег. Более 900 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли сезон.
Сам забег был приурочен ко Дню Космонавтики, и взрослые участники мероприятия преодолели символические 1961 метр.
С именами победителей и призеров можно ознакомиться в паблике «Петрозаводск спортивный». Помимо взрослых, в забеге приняли участие и дети.
Организаторами забега выступили команды RunKarjala и ScandiKarjala.
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