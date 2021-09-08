В Петрозаводске любители парусов окунутся в морскую романтику

В столице Карелии в выходные пройдет морской фестиваль «Ковчег Мира».

Фестиваль «Ковчег Мира» организован морским клубом «Полярный Одиссей». Мероприятие состоится 11 сентября, в субботу. Об этом информирует Минкульт Карелии. Программа фестиваля размещена в паблике министерства.

«Большую программу для всей семьи приготовили организаторы морского фестиваля „Ковчег Мира“, и уже в эту субботу 11 сентября приглашают жителей и гостей Петрозаводска окунуться в атмосферу романтики парусных приключений, портовых творческих посиделок и невероятных встреч!», — говорится в сообщении.

На мероприятии состоятся мастер-классы, выступления музыкантов, квест, спектакль. Также будут доступны экскурсии в морской музей, а организованные группы образовательных учреждений, предварительно прошедшие регистрацию, смогут отправиться на водную прогулку на деревянном паруснике Полярного Одиссея.

Ранее сообщалось, что руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» награжден «За вклад в развитие Республики Карелия».