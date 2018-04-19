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Новости. Общество
09:38, 19 Апреля 2018

В Петрозаводске ловят собак, в том числе домашних

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Мэрия призывает не отпускать животных с поводков, поскольку все больше домашних животных попадает в отлов. 

В Петрозаводске продолжаются работы по отлову безнадзорных животных. На прошлой неделе сотрудники МУП "Автоспецтранс" в рамках контракта поймали 30 собак. Отлов ведется гуманными способами: на приманку или при помощи разрешенного по закону препарата "Золетил". После отлова собаки 10 дней находятся в пункте временного содержания, где их осматривает ветеринар. В пункте активно работают зоозащитные организации – центр помощи безнадзорным животным "Надежда" и Первый общественный приют Петрозаводска, которые забирают животных для дальнейшего содержания. 

- По правилам благоустройства самовыгул животных запрещен, но многие граждане, особенно жители частного сектора, ведут себя не сознательно, по старинке, отпуская собак. Многие полагают, что их животное никому не навредит, но, когда собака оказывается в стае, у нее изменяется поведение – включаются инстинкты, поэтому даже домашняя собака может проявить агрессию и напасть. Мы призываем горожан не отпускать животных на самовыгул, а кроме того, задуматься об оформлении на них ветеринарных паспортов и о вакцинации, - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. 

Напомним, сообщить о безнадзорных животных можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.

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