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Новости. Общество
15:26, 26 Июля 2018

В Петрозаводске лже-сотрудники "Водоканала" снова "разводят" пенсионеров

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С оформлением сделок все законно, поэтому полиция ничем помочь не может.

В соцсетях снова стали появляться сообщения о том, что в карельской столице снова появились люди, оказывающие населению ненужные услуги.

"18 июля в квартиру моей бабушки позвонили два мужчины, сказали, что из "Водоканала" - пришли якобы менять трубы. Бабушка, естественно, согласилась. Дали подписать договор, который бабушка благополучно подписала. Далее говорят, что ей это будет со скидкой "как для пенсионера" стоить 27 200", - пишет пользовательница группы ВКонтакте.

По ее словам, бабушка была "как в тумане" и догадалась посоветоваться с родственниками только после ухода "водопроводчиков".

Бабушке оставили номер телефона, по которому можно позвонить в случае поломки (код соседнего региона – Мурманской области). Потерпевшие обратились в полицию.

Как нам пояснили в пресс-службе МВД, это не единственное обращение из-за действий "Водоканала плюс". Однако люди подписывают договора добровольно, поэтому на помощь полиции им рассчитывать не приходится.

"Организация их находится на Анохина, 47, - пишет внучка потерпевшей. - Беседовали с людьми, работающими рядом. Говорят, каждое утро загружают целую машину фильтров, к вечеру приезжают пустые, получают процент". 

Горожанам, особенно пожилым, следует быть особенно бдительными, когда им предлагают подобные услуги, и внимательно читать документы.

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Комментарии

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кир
2018-07-26 15:43:53
Бездари. Ничего вы не можете в мирное время.Ни законы жесткие написать, ни повесить на столбе мошенника.
Мизантроп
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