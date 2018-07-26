В Петрозаводске лже-сотрудники "Водоканала" снова "разводят" пенсионеров

С оформлением сделок все законно, поэтому полиция ничем помочь не может.

В соцсетях снова стали появляться сообщения о том, что в карельской столице снова появились люди, оказывающие населению ненужные услуги.

"18 июля в квартиру моей бабушки позвонили два мужчины, сказали, что из "Водоканала" - пришли якобы менять трубы. Бабушка, естественно, согласилась. Дали подписать договор, который бабушка благополучно подписала. Далее говорят, что ей это будет со скидкой "как для пенсионера" стоить 27 200", - пишет пользовательница группы ВКонтакте.

По ее словам, бабушка была "как в тумане" и догадалась посоветоваться с родственниками только после ухода "водопроводчиков".

Бабушке оставили номер телефона, по которому можно позвонить в случае поломки (код соседнего региона – Мурманской области). Потерпевшие обратились в полицию.

Как нам пояснили в пресс-службе МВД, это не единственное обращение из-за действий "Водоканала плюс". Однако люди подписывают договора добровольно, поэтому на помощь полиции им рассчитывать не приходится.

"Организация их находится на Анохина, 47, - пишет внучка потерпевшей. - Беседовали с людьми, работающими рядом. Говорят, каждое утро загружают целую машину фильтров, к вечеру приезжают пустые, получают процент".

Горожанам, особенно пожилым, следует быть особенно бдительными, когда им предлагают подобные услуги, и внимательно читать документы.