В Петрозаводске маленькая девочка пострадала в аварии

На улице Лизы Чайкиной водитель сбил 7-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.
Вчера, 12 августа, в 19:00 в Петрозаводске у дома 12-а на улице Лизы Чайкиной 7-летняя девочка попала под колеса автомобиля Hyundai Creta, за рулем которого находился 41-летний мужчина, об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. По предварительным данным, известно, что девочка находилась на улице без взрослых.
— Водитель автомобиля Hyundai Creta совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги, из-за стоящих машин, слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате аварии девочка получила телесные повреждения.