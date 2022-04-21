В Петрозаводске маленький ребенок, на мать которого напал насильник, вызвал полицию

В столице Карелии завершилось расследование уголовного дела об изнасиловании, сообщили в Следкоме республики.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города, обвиняемого в изнасиловании.

По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчина в своей квартире напал на женщину и изнасиловал ее. Нападавший был пьян.

В тот же момент в квартире находился маленький ребенок, который, услышав крики матери, и вызвал полицию.

Правоохранители задержали нападавшего, который в итоге в ходе следствия находился под стражей.

Следователи собрали необходимые доказательства, после чего уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.