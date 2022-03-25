В Петрозаводске маленький ребенок полчаса висел на сушилке за окном четвертого этажа, пока его пьяная мать спала

В Петрозаводске будут судить 22-летнюю девушку, которая напилась и оставила своих малолетних детей в опасности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2021 года 22-летняя петрозаводчанка, находясь дома со своими двумя малолетними детьми, 3,5 и 1,6 лет, в течение нескольких часов распивала алкогольные напитки, в результате чего уснула, оставив детей без присмотра.

В это время полуторагодовалый ребенок взобрался на подоконник с открытым окном, расположенным на 4 этаже, и через него вылез на установленную с уличной стороны сушилку. На протяжении более получаса ребенок то лежал, то сидел на подоконнике, при этом ноги свешивал на улицу или ложился на живот на сушилку, находясь в опасном для жизни и здоровья положении.

Вернуть ребенка в безопасное место удалось только после того, как очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые разбудили спящую женщину, после чего она забрала ребенка в квартиру.

В ходе расследования уголовного дела женщина полностью признала свою вину, раскаялась.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.