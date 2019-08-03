В Петрозаводске маленький ребенок пострадал в ДТП

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Юный пассажир получил травмы после столкновения двух автомобилей.
Второго августа в 21.25 в Петрозаводске на перекрестке пер. Ватутина- ул. Олонецкая произошло ДТП.
Как сообщают в Госавтоинспекции Карелии, 22-летний водитель автомобиля "БМВ" при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Ниссан", который направлялся во встречном направлении.
В результате происшествия несовершеннолетний пассажир "Ниссан" 2015 года рождения был травмирован. Ребенку оказана медицинская помощь.
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