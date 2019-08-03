Подписаться
Новости. Происшествия
10:31, 03 Августа 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Петрозаводске маленький ребенок пострадал в ДТП

Загрузка...

Юный пассажир получил травмы после столкновения двух автомобилей.

Второго августа в 21.25 в Петрозаводске на перекрестке пер. Ватутина- ул. Олонецкая произошло ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции Карелии, 22-летний водитель автомобиля "БМВ" при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Ниссан", который направлялся во встречном направлении.

В результате происшествия несовершеннолетний пассажир "Ниссан" 2015 года рождения был травмирован.  Ребенку оказана медицинская помощь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
30.07.2019, 10:27
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором не выжил никто
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска

Аналитика

01.08.2019 16:49
Обществоведение
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 9
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 6
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 6
30.07.2019 13:36
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 3
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 43
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" от ТНТ-ОНЕГО
02.08.2019 16:44
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»