В Петрозаводске маленький ребенок пострадал в ДТП

Юный пассажир получил травмы после столкновения двух автомобилей.

Второго августа в 21.25 в Петрозаводске на перекрестке пер. Ватутина- ул. Олонецкая произошло ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции Карелии, 22-летний водитель автомобиля "БМВ" при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Ниссан", который направлялся во встречном направлении.

В результате происшествия несовершеннолетний пассажир "Ниссан" 2015 года рождения был травмирован. Ребенку оказана медицинская помощь.