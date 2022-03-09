890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
Сегодня 11:57
Труп мужчины найден в заброшенном здании комбината на севере Карелии
15.03.2022 20:05

В Петрозаводске малолетние преступники справились с итоговым собеседованием по русскому языку

Новости. Общество
17:40, 16 Марта 2022
фото: © УФСИН по Карелии

Новости партнеров

В следственном изоляторе №1 несовершеннолетние прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое является для выпускников девятых классов одним из условий допуска к ОГЭ.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, подросткам, подозреваемым и обвиняемым, которые проходят обучение в учебно-консультационном пункте при СИЗО-1, необходимо было прочитать текст, пересказать его, построить монологическое высказывание по определенной теме, а также провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Все экзаменуемые справились с заданиями и получили допуск к сдаче последующих экзаменов по окончанию 9 класса.

«Все это благодаря учителям школы № 26 города Петрозаводска, которые на протяжении многих лет своим вкладом в образовательный процесс помогают получить образование несовершеннолетним, находящимся в СИЗО», — отметили в УФСИН.

Ранее сообщалось, сотрудники УФСИН, полиции и мэрии Петрозаводска наведались к малолетним нарушителям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 17:06
Политкухня
Неслучайная закономерность
Секретарём Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» на очередной срок избран Элиссан Шандалович.
«Водопровод в надежных руках»
Сегодня 16:32
Строительная компания «Век» — Мы для тех, кто хочет жить лучше!
Сегодня 12:35
Вице-премьер правительства Карелии: «Остановки предприятий мы не допустим»
Сегодня 12:32
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
15.03.2022 15:18
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»