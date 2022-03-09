В Петрозаводске малолетние преступники справились с итоговым собеседованием по русскому языку

В следственном изоляторе №1 несовершеннолетние прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое является для выпускников девятых классов одним из условий допуска к ОГЭ.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, подросткам, подозреваемым и обвиняемым, которые проходят обучение в учебно-консультационном пункте при СИЗО-1, необходимо было прочитать текст, пересказать его, построить монологическое высказывание по определенной теме, а также провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Все экзаменуемые справились с заданиями и получили допуск к сдаче последующих экзаменов по окончанию 9 класса.

«Все это благодаря учителям школы № 26 города Петрозаводска, которые на протяжении многих лет своим вкладом в образовательный процесс помогают получить образование несовершеннолетним, находящимся в СИЗО», — отметили в УФСИН.

Ранее сообщалось, сотрудники УФСИН, полиции и мэрии Петрозаводска наведались к малолетним нарушителям.