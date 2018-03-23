В Петрозаводске малолетний угонщик сел в чужое авто, но далеко не уехал

Жительница Ключевой не нашла машину на привычном месте.

За помощью в полицию обратилась жительница микрорайона Ключевая, сообщившая о пропаже своего автомобиля, рассказали в МВД Карелии. Как выяснили полицейские, ВАЗовская четверка была припаркована возле одного из домов на улице Гвардейской. Утром хозяйка не нашла свою машину на привычном месте.

Полицейские обнаружили угнанный автомобиль с поврежденным замком зажигания в соседнем дворе. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен предполагаемый угонщик. Им оказался несовершеннолетний житель Петрозаводска.

Выяснилось, что попасть в автомобиль подозреваемому не составило труда - машина была не заперта. Соединив провода зажигания напрямую, ему удалось завести машину. Но далеко уехать подросток не смог из-за заклинившего руля.

По факту угона было возбуждено уголовное дело, юноша находится под подпиской о невыезде.